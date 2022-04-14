德極右團體計畫綁架衛生部長 檢警破獲逮捕4人

（法新社柏林14日電） 德國檢方今天表示，已經逮捕極右派團體「聯合愛國者」的4名成員，因為他們「準備發起爆炸攻擊和其他暴力行動」，且涉嫌密謀綁架德國衛生部長勞德巴赫 。

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極右派團體「聯合愛國者」（United Patriots）反對德國政府的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施，這些被逮捕的嫌犯更被指控密謀「綁架知名公眾人物」。

德國衛生部消息人士告訴法新社，衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）就是他們的下手目標之一。

德國科布倫茲（Koblenz）檢方和位於梅因斯（Mainz）的萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate） 警局發表聯合聲明說，這個團體主要目標是「破壞供電設施，以造成全國範圍的長時間停電」。

聲明提到：「這是為了製造出類似內戰的狀況，以期最終推翻德國民主制度。」

路透社報導，勞德巴赫指出，這個已被破獲的陰謀顯示，有一股運作中的勢力正利用反對防疫限制措施的抗議去破壞德國和德國民主制度的穩定。

勞德巴赫在記者會表示：「這固然是我們社會上的少數人，但他們非常危險。」

就在去年12月，德國警方偵破反疫苗團體人士企圖謀殺東部薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer） 的陰謀。

© 2022 AFP