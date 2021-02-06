德法兩國領袖喊話 聲援歐盟COVID-19疫苗策略

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（法新社柏林5日電） 歐盟（EU）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗聯合接種計畫儘管起步困難重重，德國總理梅克爾和法國總統馬克宏今天仍喊話聲援歐盟的疫苗策略。

馬克宏（Emmanuel Macron）跟梅克爾（Angela Merkel）會談後，他透過線上記者會表示：「我完全支持歐盟的作法。如果像是法國和德國這樣的國家在疫苗方面相互競爭，民眾會怎麼說？」

馬克宏說：「這將會是一團亂，適得其反。」

梅克爾指出，疫苗推出緩慢，這代表歐盟需要提升藥品生產能力，「但由歐盟統一訂購的基本決策是對的」。

相較於美國、以色列和英國如火如荼大規模展開國內疫苗施打計畫，近幾周來歐盟27個成員國則因疫苗接種進度緩慢而日益不滿。

梅克爾本周數度接受媒體訪問，她表示歐盟和疫苗製造商正「儘可能加快腳步工作」 ，以加速疫苗接種和擴大生產線。

她指出，歐盟已為境內4億5000萬公民訂購足夠的疫苗，但一開始的短缺問題暴露出歐盟的「生產能力不如我們所想像」。

梅克爾還說：「生產疫苗不是一蹴可幾的事，這些都是複雜的過程。」

© 2021 AFP