德生技公司BioNTech疫苗競賽大贏家 創辦人夫妻皆移民後代

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社柏林2日電） 德國生技公司BioNTech由夫妻檔創立，均來自土耳其移民家庭，如今他們與輝瑞聯手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗已獲得英國批准，最快將於下周施打。

沙辛（Ugur Sahin）與妻子杜勒齊（Ozlem Tureci）均來自土耳其移民家庭，2008年兩人在德國西部城市梅因斯（Mainz）創立BioNTech。

BioNTech執行長沙辛4歲時隨父母從土耳其來到德國，他的父親在科隆（Cologne）的福特（Ford）車廠當外籍勞工。這些移民有許多人後來留在德國定居。

沙辛的妻子杜勒齊是BioNTech的醫療長，她的父親是來自土耳其伊斯坦堡的醫師。

BioNTech擁有1500名員工，於今年1月暫停癌症研究，將重心全力放在對抗2019冠狀病毒疾病，稱此為「光速計畫」（Speed of Light），將信使核糖核酸（messenger RNA）的癌症相關研究應用在疫苗上，這項創新技術在市場上尚無前例。BioNTech於3月和美國輝瑞大藥廠展開夥伴關係。

他們在2001年創建第一家生技公司Ganymed，2016年將公司轉售。他們2008年創立的第2家公司BioNTech，為癌症病患研發新一代療法，所運用的技術如今用在2019冠狀病毒疾病疫苗上。

© 2020 AFP