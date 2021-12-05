德羅森末節砍下13分 公牛扳倒東區龍頭籃網

（法新社紐約4日電） 包含末節砍進13分，德羅森（DeMar DeRozan）今天整場比賽攻下29分，攜手飆進31分的拉文（Zach LaVine），讓NBA公牛111比107擊敗東區龍頭籃網。

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美國職籃NBA東區排名第2的芝加哥公牛，目前僅落後布魯克林籃網0.5場勝差。

德羅森在這場比賽的第4節11投6中，是公牛贏球一大關鍵。

公牛這場比賽的整體投籃命中率有4成77，整場比賽砍進10記三分球，陣中的佛契維奇（Nikola Vucevic）和新秀杜蘇姆（Ayo Dosunmu）分別獲得11分。

今天整體投籃命中率4成14的籃網，本季第2次輸給公牛。

杜蘭特（Kevin Durant）有28分、10籃板的「雙十」成績，阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）為籃網挹注20分，哈登（James Harden）有14分、14助攻的演出。

籃網在第3節打完時，還以82比79領先，但公牛在杜蘇姆終場前8分39秒時跳投得手後，反以87比86領先籃網。

德羅森此役最後一次得分，讓公牛103比100領先，之後才又助攻給波爾（Lonzo Ball），讓他砍進一記三分球，讓公牛取得110比105領先，奠定勝基。

© 2021 AFP