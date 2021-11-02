德羅森37分全場最高 公牛逆轉勝塞爾蒂克

（法新社波士頓1日電） 美國職籃NBA芝加哥公牛今天最後一節大反攻，且德羅森（DeMar DeRozan）攻下全場最高37分，助球隊終場128比114擊敗波士頓塞爾蒂克。

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塞爾蒂克第3節末段時一度還領先19分，但之後公牛打出一波29比9的攻勢，終場前6分54秒杜蘇姆（Ayo Dosunmu）命中三分球，助公牛106比105反超。

公牛隨後將領先優勢擴大到兩位數，最後一節共拿下39分，完全打爆僅獲11分的塞爾蒂克。

德羅森全場20投15中，還為公牛搶下7籃板。隊友拉文（Zach LaVine）繳出26分、7助攻；杜蘇姆貢獻14分；波爾（Lonzo Ball）挹注12分；佛契維奇（Nikola Vucevic）繳出11分10籃板9助攻准大三元。

塞爾蒂克方面，布朗（Jaylen Brown）拿下全隊最高28分外加7籃板；塔特姆（Jayson Tatum）20分、霍福德（Al Horford）20分10籃板；史瑪特（Marcus Smart）16分。

公牛戰績來到6勝1敗，塞爾蒂克則跌至2勝5敗，是球隊自2006-07球季1勝6敗以來，最糟的開季頭7場成績。

© 2021 AFP