德語外宣頻道遭YouTube關閉 俄羅斯揚言報復

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（法新社莫斯科29日電） 俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」在YouTube的德語頻道遭關閉，俄國指德國參與其中威脅報復，並揚言封鎖YouTube。德國政府撇清與此事關係，並警告俄國勿報復在俄德國媒體。

俄羅斯當局企圖加強控制國民能在網路上看到的內容，而對國外科技巨擘加劇施壓力度，同時也推出一系列計畫以擴大在國外的影響力，尤其是透過經營多種語言廣播和網站的「今日俄羅斯」（RT）。

YouTube昨天告訴德國媒體，平台已基於違反冠狀病毒假訊息指南這一理由，對「今日俄羅斯」發出警告，並關閉它旗下兩個違反使用者條款的頻道。

俄羅斯外交部則指控YouTube此舉是「前所未見的媒體侵略行為」，並稱YouTube可能獲得德國政府協助。

俄國外交部在聲明中表示：「針對在俄羅斯的德國媒體採取相對應報復措施，似乎不僅是恰當的，也是必須的。」

對此，德國政府今天否認參與YouTube關閉「今日俄羅斯」德語頻道一事，並警告俄羅斯，不要對在俄國的德媒進行報復。

德國總理梅克爾發言人塞柏特（Steffen Seibert）指出，YouTube的舉動「不是國家措施」，德國政府與它毫無關聯。

同時，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）威脅，要在俄國境內封鎖YouTube，指控此影音平台進行「審查」。

Roskomnadzor表示，已致函YouTube母公司谷歌（Google），要求儘速解除對兩個頻道RT DE以及Der Fehlende的所有限制，並稱這些限制「違反資訊自由傳播的關鍵原則」。

© 2021 AFP