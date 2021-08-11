德鐵司機員大罷工 旅客無奈

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（法新社柏林11日電） 由於加薪事宜談不攏，德國鐵路司機員今天進行大罷工，干擾鐵道系統運作。此時適逢德國夏季度假旺季，旅客也只能苦等。

這場罷工昨天先從貨運服務開始，今天擴大至其餘鐵道網。根據德國鐵路公司（Deutsche Bahn），目前只有「25%長途列車」運作中。

在柏林（Berlin）車站，列車啟程的告示牌幾近空白。上面顯示的極少數車次，有的註明取消，有的則是誤點。

78歲的葛拉姆里契（Peter Gramlich）與妻子準備前往西部波洪市（Bochum）探親，他認為「這場罷工完全沒必要」，而且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓情況更麻煩，他們的「列車會變得非常擠」，難以與其他乘客保持社交距離。

由於德鐵與德國火車司機工會（GDL）未能就加薪達成協議，工會內部表決後，決定發起罷工。

工會要求2021年加薪1.4%和600歐元（新台幣約1萬9600元）的獎金，2022年進一步加薪1.8%。德鐵則提議分兩步驟逐步加薪3.2%，但希望在2022和2023年實施。

這波罷工預計持續到當地時間13日凌晨2時。

© 2021 AFP