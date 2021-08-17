德防長籲北約 應從阿富汗任務失敗汲取教訓

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（法新社柏林17日電） 在北約盟國於阿富汗首都喀布爾竭力採取艱難撤離行動之際，批評者抨擊北約在阿富汗的任務「徹底失敗」，德國國防部長康坎鮑爾今天呼籲北約，應從其阿富汗任務汲取教訓。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）成員國大使今天將召開緊急會議，商討阿富汗情勢。與此同時，西方盟國部隊正試圖加速當地的撤離任務。

康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）在這場會議前告訴德國第二電視台（ZDF）：「我們在北約內部有許多工作必須要做。」

此外，康坎鮑爾也指出，北約將必須處理喀布爾（Kabul）淪陷造成的後果，包括德國是否將承擔更重要角色。

德國官員在描述地面混亂情況時透露，一架德國軍機離開喀布爾時，只載走7名撤離人員，喀布爾機場地面仍有數百人在等候。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）所屬基督教民主黨（Christian Democrats）黨魁拉謝特（Armin Laschet）形容，阿富汗任務是北約史上「最大徹底失敗」。

許多其他德國知名人士也對美國政府決定撤離阿富汗表達失望，這項決定使得塔利班得以加速在阿富汗重新掌權。

© 2021 AFP