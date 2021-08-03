心理健康因素退賽後首登場 拜爾絲平衡木摘銅

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（法新社東京3日電） 美國體操天後拜爾絲上周在東京奧運女子體操團體賽進行到一半時，以心理健康因素退賽，她今天重返東奧賽場參加女子平衡木決賽，以14.000分的成績拿下銅牌。

今天的平衡木決賽是拜爾絲（Simone Biles）自上周戲劇性退賽以來，首次參與的東奧賽事。她退出團體賽決賽是因受 「空中失感」（twisties）所苦，此癥狀會導致體操運動員在空中失去方向感。

在里約奧運勇奪四金一銅的拜爾絲，今天進入場館準備出戰平衡木決賽時，獲得美國隊友的強烈支持與掌聲。

拜爾絲在等待上場時神情嚴肅，她站上寬10公分的平衡木後，在90秒內完成全套動作，雖未進行轉體動作，但依舊錶現亮眼，以屈體後空翻兩周落地後，拜爾絲展開笑顏，並以14.000的成績摘下銅牌，這也是她生涯的第7面奧運獎牌。

另外，16歲的中國選手管晨辰取得14.633分，拿下女子平衡木金牌，她的同胞唐茜靖則得到14.233分，以銀牌坐收。

賽後，拜爾絲表示，「無論結果如何，我很高興能夠上場。我為自己而這麼做，且為能再參加一次比賽感到自豪。」拜爾絲也透露，她的姑姑在兩天前離開人世。

拜爾絲在平衡木項目以銅牌之姿站上頒獎台後，結束本屆東奧之旅，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）也在第一時間祝賀她重返賽場。

© 2021 AFP