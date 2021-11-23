性侵醜聞纏身 凱文史貝西遭判支付紙牌屋天價賠償金

（法新社洛杉磯23日電） 據22日公布的法院文件，名譽掃地的奧斯卡影帝凱文史貝西將支付「紙牌屋」製作公司近3100萬美元（約新台幣8.6億元）賠償金。他因被控性侵而遭開除之前曾擔任本劇主角。

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凱文史貝西（Kevin Spacey）遭控性騷擾和性侵後，突然退出影音串流平台Netflix播出的政治陰謀影集紙牌屋（House of Cards）拍攝工作，因此該劇製作公司MRC於2019年提出訴訟，向他求償。

一名仲裁法官於10月19日作出判決，當時MRC也向洛杉磯法院提交確認判決的請願書。

MRC在法院文件中詳細說明，凱文史貝西的性侵指控曝光後，該公司隨即暫停他的拍攝工作並展開調查，結果發現這名影星違反演出和執行製作協議中的職場行為標準，包括MRC的反騷擾政策。

62歲的凱文史貝西1996年演出「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）贏得奧斯卡男配角獎；2000年以「美國心玫瑰情」（American Beauty）獲頒奧斯卡影帝；之後再以電視劇「紙牌屋」（House of Cards）獲金球獎肯定。

© 2021 AFP