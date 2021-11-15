性別友善廁所惹議 巴西城市令麥當勞分設男女廁

（法新社巴西包魯市14日電） 一段在巴西一家麥當勞性別友善廁所拍攝的影片引起極大爭議，該餐廳所在的包魯市因此下令，要他們分別設置男、女專用廁所，以符合相關衛生規定。

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這家麥當勞位於聖保羅州（Sao Paulo）包魯市（Bauru），有人拍下店內性別友善廁所的影片，放上網路後瘋傳，繼而爆發爭議。

在影片中，可以聽到似乎是拍攝者的女性抱怨說：「這太荒謬了！孩子們要用這些廁所耶，這是發生在我們包魯市的共產主義，太丟人了！」

包魯市長霍因（Suellen Roim）在推特（Twitter）上表示，影片引發極大的輿論風暴，衛生官員因此訪視這家餐廳，進而「發現（餐廳）未遵守數項本市衛生規定」。

根據當地法規，廁所必須「男女分開，並清楚標示」。

麥當勞有兩周時間改善以符合規定，否則將面臨罰款，也可能停業。

麥當勞在聲明中解釋，餐廳只是試着要創造「包容和尊重」的區域，好讓每個人使用廁所時「都能感覺是受到歡迎的」。

麥當勞表示，正與有關當局合作，以「達到某些標準」。

此事惹惱了巴西保守派人士。在巴西，自從極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）3年前上任以來，性別議題就成了熱門話題；他本人也經常被控性別歧視和恐同。

© 2021 AFP