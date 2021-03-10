性醜聞撼動加拿大軍方 高層人事大地震

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（法新社渥太華9日電） 加拿大軍方高層官員近期接連在性方面被控行為不端，導致人事大地震。值此之際，國防副參謀長一職首度由女性出任。

軍方透過聲明表示，中將艾倫（Frances Allen）獲任命為國防副參謀長。這個職位是軍方的第二把手。

此前，加國媒體披露前參謀總長範斯（Jonathan Vance）與下屬有不當行為和關係，雖然範斯否認，憲兵仍對此展開調查。在此事曝光前，範斯已於今年1月退役。

幾周後，繼任參謀總長的海軍上將麥唐納（Art McDonald）也因另外被控行為不當，須接受調查而卸任。

總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，領導高層必須「朝着終結軍中騷擾和歧視的挑戰前進…且確保任何站出來說出實情或指控的人，都能獲得他們需要的支持和資源」。

他坦承目前處理這些議題的措施「都做得不夠，動作也不夠快」。

他說：「我承諾我們會加快速度，並更深入處理，以確保任何效力於國家的人…都能有安全的工作環境。」

加拿大軍方長期苦於應對性方面行為不端的指控，近年來，申訴件數有增加趨勢，如今還突然延燒到高層。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP