性騷醜聞纏身 紐約州長拒下台

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（法新社紐約12日電） 美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）遭7名女性指控性騷擾或言行不當，連他的民主黨同志都呼籲他下台，但他今天再度堅稱不會辭職，懇請外界等調查結果出爐再下判斷。

63歲的古莫在與媒體的電話中一再否認這些指控，並說其他政治人物在不知道所有事實前就要他辭職，是「很魯莽且危險」的行為。

他說：「女性有權出面發聲，我也非常鼓勵，但我也要表明，真相還沒水落石出，那些指控我的事我根本沒做過，就這樣。」

紐約州選出的聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）和陸天娜（Kirsten Gillibrand）今天聲明表示，古莫顯然已失去執政夥伴和紐約民眾的信任。

同樣代表紐約州的聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和聯邦眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）等多名民主黨籍國會議員今天也齊聲呼籲古莫下台。

紐約州眾議會議長席斯堤（Carl Heastie）昨天表示，已授權司法委員會對此展開「彈劾調查」。與此同時，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）早已宣布會領導另一項調查。

© 2021 AFP