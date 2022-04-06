怨偶離婚程序變簡單手 英格蘭新法允「無過失離婚」

（法新社倫敦6日電） 假造證據、長年的等待已成過去，今天起，英格蘭與威爾斯的怨偶不用再究責對方即可訴請離婚，這是半世紀來最重大的離婚法改革。

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「無過失離婚」意味一方不再需要證明另一方有外遇、「不合理行為」或離棄即可訴請離婚。先前夫妻要分居2年才能訴請離婚，若一方不同意還得等到5年。

這項變革讓英格蘭與威爾斯跟上有自己法律體系的蘇格蘭，以及美國、澳洲和德國腳步。

專家預料，儘管新法實施後會看到許多等待修法已久的怨偶遞狀離婚，但這或許反而會提高結婚率，因為婚姻關係可更輕易地畫下句點。

這項改革並未允許美式的「快速離婚」（quickie divorces），也就是婚姻的一方啟動離婚程序時，最少得等20周才能訴請離婚許可，之後還得再等6周才能獲准離婚。

儘管如此，今天這項改革確實讓現行體系改頭換面。數十年來，有人為了離婚成功，要不就是僱用私家偵探挑對方過失，要不就是雙方會串通好捏造證據。

斯萊特和戈登律師事務所（Slater and Gordon）調查顯示，這項改革帶來意想不到的結果，同居伴侶有3成2說，由於離婚程序簡便許多，他們更可能步入禮堂。

© 2022 AFP