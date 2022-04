怪獸與鄧不利多的秘密 北美票房第一

(法新社洛杉磯17日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)周末北美開片進帳約4300萬美元,登北美票房第一。

排名第2的是諧星金凱瑞(Jim Carrey)的「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2),收入3000萬美元,遠低於上周末開片的7100萬美元。

珊卓布拉克(Sandra Bullock)和查寧塔圖(Channing Tatum)同台演出的「失落謎城」(The Lost City)15至17日期間有約650萬美元票房收入,排名第3。

第4的是科幻喜劇片、楊紫瓊參與演出的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),進帳620萬美元。

排名第5的是馬克華柏格(Mark Wahlberg)主演的「斯圖教父」(Father Stu),票房570萬美元。

第6到第10的電影依序為:「魔比斯」(Morbius),470萬美元;「劫命救護」(Ambulance),400萬美元;「蝙蝠俠」(The Batman),380萬美元;印度片KFG Chapter 2,收入290萬美元;「秘境探險」(Uncharted),120萬美元。

