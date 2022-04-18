怪獸與鄧不利多的秘密 北美票房第一

（法新社洛杉磯17日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）周末北美開片進帳約4300萬美元，登北美票房第一。

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排名第2的是諧星金凱瑞（Jim Carrey）的「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），收入3000萬美元，遠低於上周末開片的7100萬美元。

珊卓布拉克（Sandra Bullock）和查寧塔圖（Channing Tatum）同台演出的「失落謎城」（The Lost City）15至17日期間有約650萬美元票房收入，排名第3。

第4的是科幻喜劇片、楊紫瓊參與演出的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），進帳620萬美元。

排名第5的是馬克華柏格（Mark Wahlberg）主演的「斯圖教父」（Father Stu），票房570萬美元。

第6到第10的電影依序為：「魔比斯」（Morbius），470萬美元；「劫命救護」（Ambulance），400萬美元；「蝙蝠俠」（The Batman），380萬美元；印度片KFG Chapter 2，收入290萬美元；「秘境探險」（Uncharted），120萬美元。

© 2022 AFP