恆大不確定性瀰漫 亞股跌多於漲

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（法新社香港24日電） 中國地產業巨擘恆大對於是否按期償付一筆債券默不作聲，引發投資人擔憂恆大若倒閉將波及更廣泛經濟面。不確定性瀰漫下，香港和上海股市今天應聲挫低，拖累亞洲股市跌多漲少。 沒有跡象顯示，恆大已支付債券海外持有人一筆債券昨天到期應付利息。儘管恆大享有30天寬限期，過後沒付錢才會被視為債務違約；但缺乏消息持續令投資人感到焦慮。 恆大是中國重要地產行業中最大開發商之一，但背負高達3000多億美元債務。中國監管當局昨天要求恆大採取一切必要行動避免即將到期的海外債券違約，同時專註於完成現有建案及還款給散戶投資人。

但有報導傳出，恆大的電動車子公司未支付部分員工薪水及數家設備供應商。中國領導階層至今遲未對打算如何解決恆大危機發表決定性談話，增添不確定性。 恆大先前宣布已同意一批本國債券的償付方案，一度緩和投資人焦慮情緒。恆大在香港股價昨天大漲逾17%，但今天收盤又大跌逾11%。香港和上海股市受到影響，在周末來臨前分別收挫1.3%和0.8%。 美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師海利（Jeffrey Halley）指出：「中國股市的復蘇，仍受到恆大是否有新的負面消息擺布。」

雪梨、首爾、新加坡、威靈頓和吉隆坡股市今天也全數收黑。但東京股市勁揚2.1%，台北、馬尼拉和雅加達同樣收紅，孟買股市更收在歷史新高價位，首度站上6萬點大關。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

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