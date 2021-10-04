恆大停牌衝擊港股 美股反彈帶動亞股多數收紅

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（法新社香港4日電） 亞洲股市今天在美國股市上周收盤揚升激勵下，終場多數上漲。但香港股市受到負債高達3000多億美元的中國地產業巨擘恆大財務疑慮衝擊，收盤重挫；東京和台北股市也挫低。

恆大危機近幾周翻攪股市，投資人擔憂這家企業若倒閉，衝擊恐擴散至更大範圍的中國經濟，甚至可能超出中國。

恆大今天發布聲明暫停股票交易，以「等待公司發布一起重大交易的內容訊息公告」。此時正好有報導傳出，中國另一家地產業巨擘合生創展打算收購恆大的物業子公司51%股份。

儘管如此，股票交易商仍擔憂恆大將無法如期支付債息，而宣告債務違約。

美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師海利（Jeffrey Halley）指出：「關於恆大的命運，中國政府透露的訊息仍非常稀少。但目前較受歡迎的發展，似乎是讓這家企業穩定緩步拆解。」

香港股市股市今天收盤下挫2.2%；東京股市跌1.1%，寫下連續6個交易日收黑；台北股市則收低0.98%。

不過，雪梨、新加坡和雅加達股市收盤全都漲逾1%，威靈頓和曼谷股市也皆收紅。上海和首爾股市因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP