恆大再躲過違約緩解市場通膨疑慮 亞股走勢分歧

(法新社香港11日電） 亞洲股市今天走勢分歧，媒體報導，搖搖欲墜的中國房地產巨擘恆大集團在寬限期內繳付債券利息，再度避免違約，這個消息減緩了市場對通膨日益升高的疑慮。

廣告 繼續瀏覽後續

美國最新公布的數據顯示，10月消費者物價指數（CPI）觸及31年高點，增添美國聯邦準備理事會（Fed）採取行動的壓力，阻止通膨失控，美國投資人轉向避險資產，美元走升。

聯準會官員雖堅稱通膨攀升只是暫時性，全球經濟明年將逐漸重返常態，但觀察家警告，通膨將持續一段時間。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「（通膨）報告的細節顯示物價普遍上揚，挑戰通膨攀升只是暫時性的說法。」

富國銀行（Wells Fargo & Co）的郝斯（Sarah House）表示：「我們將看到通膨情況惡化之後，才會逐漸好轉。」

本周剛開始創新高的華爾街三大指數已連續2天收跌。

在彭博（Bloomberg News）報導，恆大集團已繳付10日到期的債券利息，再度避免爆發違約，稍微緩解亞洲市場憂心恆大崩跌的危機。

此外，媒體報導中國當局計畫鬆綁地產商部分融資管制，可望提供地產商更多融資空間，完成建案，募集亟需的現金，也對市場帶來正面提振。

港股恆生指數今天在恆大股價大漲6.75%帶動下，收漲超過1.01%，來到25247.99點。日股日經指數漲0.59%，收29277.86。上海綜合股價指數上揚1.15%，收3532.79點。

至於，亞洲其他股市，新加坡、威靈頓、曼谷和雅加達股市都收漲，雪梨、首爾、台北、馬尼拉股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP