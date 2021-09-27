恆大危機疑慮暫時緩和 亞股漲多於跌

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（法新社香港27日電） 美國華爾街股市上周最後一個交易日收盤上漲，提振投資人信心，加上中國地產業巨擘恆大財務危機可能造成經濟災難的疑慮緩和，亞洲股市今天收盤應聲漲多於跌。

美股標普500和道瓊指數24日收高，交易商未受美國聯邦準備理事會（Fed）將開始減碼超寬鬆貨幣政策的計畫影響。樂觀氣氛延續到亞股本周首個交易日。

香港股市上周遭到賣壓重擊，今天湧現逢低進場買氣。儘管交易商仍不知道恆大是否已支付23日到期的一筆海外債券利息，但周末有報導傳出，中國當局已命令地方房市主管機關將恆大現金鎖在圍欄帳戶，以確保資金用於完成建案。

觀察家表示，這項行動顯示北京在恆大危機中優先考量購屋者權益，試圖讓民怨降溫。投資人對於恆大若倒閉可能釀成災難性經濟後果的疑慮也暫時減弱。

美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「市場價格似乎正迅速反映恆大事件後果完全可控，不會擴散出中國、蔓延到更大範圍金融圈。」

香港股市今天收盤小漲0.1%，雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和吉隆坡股市也全數收高。但上海股市收跌0.8%，威靈頓、曼谷和雅加達股市收低。東京股市則收平。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP