恐有免疫逃脫特性　WHO監控新變異株Mu

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（法新社日內瓦31日電） 世界衛生組織（WHO）表示，正在監控一種新變種病毒株Mu。

世衛組織今天在每周例行疫情公告中說，被稱為Mu的B.1.621是所謂「需留意變異株」（variant of interest），1月間首度在哥倫比亞發現，具有對疫苗具抗藥性風險的變異。

世衛組織表示，「Mu變種有一系列的變異，顯示可能具有免疫逃脫特性」，但仍須進一步研究，才能對Mu有更多了解。

各界普遍擔心新變種病毒出現，因為在具高度傳染力的Delta強勢肆虐之後，全球傳染率再度升高，未接種疫苗者以及防疫措施放寬的地區傳染率特別高。

包括造成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新型冠狀病毒SARS-CoV-2在內，所有病毒都會隨時間變異，大部分變異對病毒特性影響微乎其微、甚至根本不會有影響，但特定變異卻可能影響病毒特性、傳播速度、其造成疾病的嚴重程度、對疫苗等藥物的抗藥性等等。

世衛組織目前辨識出4種COVID-19高關注變異株（Variants of Concern, VOC），包括目前在193個國家現蹤的Alpha，以及在170國出現的Delta。另有包括Mu在內的5個變種需要監控。

Mu在哥倫比亞發現後，在其他南美國家與歐洲都有接獲通報。世衛組織表示，Mu全球盛行率已降至0.1%以下，但在哥倫比亞的盛行率卻高達39%。

© 2021 AFP