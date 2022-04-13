恐步金蟾蜍後塵 全球近6000物種面臨滅絕

（法新社巴黎13日電） 有幸能夠親眼見到哥斯大黎加金蟾蜍的人，此生便永難忘懷，然而在氣候變遷影響下，這個物種從1990年後便消聲匿跡，走上滅絕一途，如今全球更有約5775個物種面臨滅絕風險。

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每年只有幾天的時間，哥斯大黎加的雲霧森林因為一群群金蟾蜍現身而變得生氣蓬勃。這些金蟾蜍的身長有如兒童拇指，它們從灌木叢中鑽出來，在雨水彙聚而成的水窪里交配。

哥斯大黎加蒙特維德雲霧林保護區（Monteverde Cloud Forest Preserve）生態學家龐茲（J. Alan Pounds）說，在這塊神秘的林地里，雲霧籠罩着山脊，「樹木矮小、依風成形、樹榦扭曲且布滿苔蘚」。

「土壤顏色很深，因此金蟾蜍猶如動物塑像一樣格外亮眼，蔚為奇觀。」然而到了1990年，金蟾蜍便消失無蹤。

法新社報導，金蟾蜍是第一個被認定為氣候變遷造成的滅絕物種，而它的命運可能只是這場物種浩劫的開端。

研究人員多年來警告，全世界正面臨氣候和生物多樣性危機，而且日益指出，兩者息息相關。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（Intergovernmental Panel on Climate Change）表示，即使暖化程度控制在高於工業革命前的攝氏1.5度目標內，近1/10的物種仍面臨滅絕威脅。

根據國際自然保育聯盟（IUCN）評估，氣候變遷如今對1萬1475個物種構成直接威脅，約5775個物種面臨滅絕風險。

聯合國生物多樣性專家2019年提出的報告指出，100萬個物種可能會在未來數十年內消失，令人擔心，全世界正進入第6次生物大滅絕時期。

© 2022 AFP