恢複核子協議 布林肯：決定權在伊朗

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（法新社匹茲堡30日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天再度發出警告，稱伊朗返回核子協議的時間已經不多，並表示這取決於德黑蘭當局是否採取行動。

法新社報導，布林肯在匹茲堡參加美歐貿易會談時向媒體表示：「決定權目前依然落在伊朗那一方，但不會持續太久。反應的時間有限，而且愈來愈短。」

布林肯重申，拜登總統有意讓美國重返2015年的核協議。該協議要求伊朗大幅縮減核子作業，以換取經濟紓困的承諾。

前總統川普任內廢棄正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA）的這份協議，並對伊朗恢復實施全面制裁，如今伊朗希望在撤銷一連串為了抗議制裁行動而採取的違反協議措施前，這些制裁能先解除。

布林肯表示：「鑒於伊朗（在核子計畫方面）已經做出的進展，光是在某個時間點回到JCPOA的條款，並不足以重新獲得協議的好處。」

布林肯指出，拜登政府已就伊朗重新遵守協議一事，「非常真誠地」與伊朗當局在維也納進行數月間接會談。

由於極端保守派的萊希（Ebrahim Raisi）取代羅哈尼（Hassan Rouhani）成為總統，伊朗6月間以政治過渡為由要求暫停會談。羅哈尼任內簽訂伊朗核子協議，主張與西方國家改善關係。

雖然恢復會談的日期未定，不過萊希曾表示，他支持以外交途徑終結制裁。

© 2021 AFP