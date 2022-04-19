恩比德全場最高31分 76人季後賽2連勝暴龍

（法新社費城18日電） 恩比德今天攻下全場最高31分，並抓下11個籃板，率76人以112比97擊敗暴龍，在NBA季後賽首輪拿下2連勝，目前以2比0領先。

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美國職籃NBA東區季後賽首輪，第4種子費城76人首戰靠馬克西（Tyrese Maxey）轟下個人季後賽新高38分，以131比111擊敗第5種子多倫多暴龍，在7戰4勝制的系列賽以1比0領先，兩隊今天繼續在76人主場交手。

今天這場比賽的首節，76人球星恩比德（Joel Embiid）6投4中、12罰11中轟下19分，讓球隊多半時間保持領先，但暴龍靠範佛利特（Fred VanVleet）砍進4記三分球，攻下15分緊咬比數。在時間剩下31.4秒時，暴龍在阿休瓦（Precious Achiuwa）切入上籃得手又完成加罰的「3分打」後扳平比數，範佛利特接着兩罰中1，讓暴龍首節33比32領先。

次節76人接管戰局，在馬克西11分、哈登（James Harden）9分的帶動下打出35比19攻勢，在上半場以67比52反倒領先暴龍15分。

第3節76人在恩比德攻下9分，馬克西與哈里斯（Tobias Harris）都拿下7分的情況下持續堆積領先優勢，在3節打完後取得95比73的上風。

末節暴龍在布謝（Chris Boucher）單節9分的帶領下打出26比17反撲，可惜無力回天，最終76人仍以15分之差獲勝。

76人的恩比德此役除攻下全場最高31分，還抓下11個籃板，有「雙十」的成績，馬克西攻下23分，哈里斯有20分、10籃板的「雙十」表現，哈登、葛林（Danny Green）分別獲得14分、11分。

阿努諾比（OG Anunoby）今天拿下暴龍最高的26分，西雅坎（Pascal Siakam）有20分、10籃板，範佛利特也斬獲20分，布謝則有17分進帳。

贏得這場比賽的勝利後，76人目前在系列賽以2比0領先，兩隊的第3戰將於20日移師暴龍主場進行。

© 2022 AFP