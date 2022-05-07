恩比德復出感召 76人熄熱火扳回一城

（法新社洛杉磯6日電） 美國職籃NBA費城76人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）傷後強勢回歸，今天繳出18分與全場最高11籃板佳績，率隊以99比79擊潰來犯的邁阿密熱火，將東區季後賽第2輪系列賽追至1比2。

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西區方面，達拉斯獨行俠今天103比94擊敗鳳凰城太陽，季後賽第2輪同樣扳成1比2，暫免被對手聽牌。

76人在沒有恩比德下，前兩戰都以雙位數差距敗給熱火；恩比德第1輪對多倫多暴龍時腦震蕩與眼眶骨折，第2輪連續缺席兩場比賽。在例行賽與季後賽期間，76人在恩比德缺陣的戰績為6勝10負，有他出戰時戰績為50勝25負。

恩比德賽後說：「我試着儘力幫助球隊，很高興最後能贏球。」他今天戴着黑色面罩出賽，但比賽尾聲仍看到他用手扶臉，顯示疼痛感未消。

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）21分全在下半場，葛林（Danny Green）手感回溫，三分球9投7中，全場砍下21分。前兩場比賽，葛林三分線外出手14次僅命中2球。

熱火小前鋒巴特勒（Jimmy Butler）飆出全場最高33分與9籃板。

「大鬍子」哈登（James Harden）也為76人貢獻17分，15分是上半場所得，另有8籃板6助攻。哈里斯（Tobias Harris）有近大三元的表現，得到9分10籃板與8助攻。

© 2022 AFP