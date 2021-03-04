恩比德狂砍40分 率76人痛擊爵士

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（法新社費城3日電） 靠着恩比德貢獻40分外加19籃板，前3節苦苦追趕的費城76人第4節一舉扳平戰局後，延長賽尾盤再以一波8比0攻勢擺脫對手，終場以131比123擒下猶他爵士。

這是恩比德（Joel Embiid）本季第5次單場至少40 分與10籃板。

76人球星各有發揮，哈里斯（Tobias Harris）全場22分有11分是在延長賽拿下，另貢獻10籃板；西蒙斯（Ben Simmons）挹注17分、塞斯．柯瑞（Seth Curry）14分，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、米爾頓（Shake Milton）各12分。

爵士方面則以密契爾（Donovan Mitchell）33分8籃板最高，但他在延長賽最後1分鐘因第2次技術犯規被驅逐出場，爵士終究無力回天，眼睜睜交出勝利。

鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）、康利（Mike Conley）各為爵士添得18分，殷格斯（Joe Ingles）襄助16分。爵士全隊三分球出手44次，投進21顆。

爵士打到第2節一度享有13分領先，76人之後靠着一波6比0攻勢把比數拉近到39比46，但半場打完，76人仍以52比61落後。恩比德前2節打完貢獻20分

這是恩比德本季第18次半場得分至少20。

第3節，76人靠着柯瑞的三分球在倒數7分20秒把比分拉近到69比72。沒多久後，密契爾一記三分中的讓爵士繼續擴大領先，比分來到81比75。

但第4節一開始76人隨即展開絕地大反攻，柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）領頭的11比3攻勢讓76人首度以95比92取得領先。

靠着戈貝爾（Rudy Gobert）在正規賽結束前6分26 秒的一記灌籃，爵士將比分擴大到103比99，之後雙方你來我往互有領先。

恩比德重新上場後，一次上籃外加2罰俱中，讓比分在正規賽結束前1分47秒縮小到113比114，76人僅落後1分。

最後是恩比德在賽前5.9秒的三分中的扳平比分，兩隊118比118平手進入延長加賽。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP