恩比德獨得27分 76人擊敗老鷹系列賽領先

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（法新社亞特蘭大11日電） 恩比德今天交出27分、9籃板、8助攻的成績單，幫助76人127比111擊敗老鷹，在系列賽2比1領先。

美國職籃NBA東區季後賽次輪，頭號種子費城76人和第5種子亞特蘭大老鷹，在7戰4勝制系列賽前2戰打完以1比1平手，雙方今天移師老鷹主場交手。

今天的比賽開打後，從板凳出發的柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）火力全開，包括三分球兩投全進在內，3次出手全部命中，外加3罰全進，個人單節獨得11分，率領76人28比20領先地主老鷹。

次節在米爾頓（Shake Milton）砍進三分球後，76 人以41比30首度取得兩位數領先，但老鷹在楊恩（Trae Young）單節進帳11分的帶領下將落後追近，上半場打完76人仍以61比56領先。

下半場開打，76人在恩比德（Joel Embiid）兩罰俱中後，再將領先拉開到兩位數，在他和西蒙斯（Ben Simmons）第3節都攻下11分的聯手帶領下，76人打出單節34比19的攻勢，在前3節打完時，以95比75領先達20分。

末節老鷹力圖振作，柯林斯（ John Collins）攻下13分，楊恩也獲10分，無奈落後差距太大，讓76人終場仍以16分之差帶走勝利。

老鷹今天三分球失靈，23次出手只命中6球，命中率僅2成61，遠不及76人的4成76，是輸球的關鍵之一。

恩比德今天除攻下全隊最高27分，還有9籃板、8助攻、1抄截、3阻攻的表現；哈里斯（Tobias Harris）則為76人貢獻22分；西蒙斯、替補的柯爾克瑪茲分別拿下18分、14分；塞斯．柯瑞（Seth Curry）和板凳出發的霍華德（Dwight Howard）都有12分進帳。

76人這場比賽雖獲勝，但先發前鋒葛林（Danny Green）只打3分多鐘就因大腿拉傷退場，他的傷勢將是76人接下來季後賽之旅的一大隱憂。

老鷹的楊恩此役攻下全場最高28分，柯林斯也攻下23分；鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和替補的賈里納里（Danilo Gallinari）分別拿下19分、17分；卡佩拉（Clint Capela）雖僅獲8分，但抓下16個籃板。

© 2021 AFP