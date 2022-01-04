恩比德生涯第3次大三元 率76人打下火箭

（法新社費城3日電） 恩比德（Joel Embiid）今天一舉拿下31分、15籃板、10助攻，拿下生涯第3次「大三元」，美國職籃NBA費城76人藉此133比113擊敗休士頓火箭，收下4連勝。

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柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）挹注24分，並抓下生涯新高的11個籃板，喬（Isaiah Joe）攻下18分，塞斯．柯瑞（Seth Curry）和哈里斯（Tobias Harris）分別獲得15分、14分，率76人喜收4連勝。 吞下8連敗的火箭，陣中的馬修斯（Garrison Matthews）攻下全隊最高23分，高登（Eric Gordon）和泰特（Jae'Sean Tate）分別獲得14分，約書亞（Joshua Christopher）進帳13分，格林（Jalen Green）和努瓦巴（David Nwaba）都拿下12分，小馬丁（Kenyon Martin Jr.）則獲得11分。 76人的馬克西（Tyrese Maxey）、塞波爾（Matisse Thybulle）和總教練瑞佛斯（Doc Rivers）都因為觸發NBA針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）制定的健康暨安全條例而無法出賽。助理教練柏克（Dan Burke）已連續兩場比賽暫代總教練職務。

© 2022 AFP