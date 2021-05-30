恩比德轟36分哈里斯繳雙十 76人擊敗巫師聽牌

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（法新社華盛頓29日電） 76人今天靠恩比德轟下全場高36分、哈里斯繳出雙十成績的情況下，以132比103擊敗巫師，在季後賽首輪拿下3連勝「聽牌」。

美國職籃NBA東區頭號種子費城76人今天獲勝，在7戰4勝制季後賽首輪以3比0領先第8種子華盛頓巫師，只要再拿1勝就能晉級次輪。

今天系列賽第3戰的首節，76人在恩比德（JoelEmbiid）獨拿9分帶領下，以36比28領先；上半場恩比德砍進25分，葛林（Danny Green）、西蒙斯（BenSimmons）分別拿下15分、10分，讓76人以72比58領先達兩位數。

下半場開打，76人持續猛攻，恩比德、哈里斯（Tobias Harris）第3節各攻下11分，聯手率隊打出37比28攻勢，讓76人打完3節以109比86將領先拉開到23分之多，末節巫師氣力放盡只獲17分，最終讓76人以29分的差距從巫師主場帶走勝利。

這場比賽中，76人三分球命中率高達5成15，整體投籃命中率也有5成86的水準；反觀巫師三分線外35次出手只命中8球，命中率僅2成29，整體投籃命中率3成96也遠不及76人。

76人此役的先發5人得分都達兩位數，其中以恩比德的36分最高，哈里斯貢獻20分、13籃板的雙十成績，葛林、塞斯．柯瑞（Seth Curry）都獲15分，西蒙斯進帳14分。

巫師的衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天繳出26分、12籃板、10助攻的大三元成績，可惜無法率隊贏球，畢爾（Bradley Beal）貢獻25分，葛佛（DanielGafford）、八村壘（Rui Hachimura）分別獲得16分、10分。

© 2021 AFP