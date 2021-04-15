恩比德39分13籃板 76人扯破籃網穩居東區龍頭

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（法新社費城14日電） NBA東區雙雄正面交鋒，76人在恩比德39分、13籃板「雙十」成績帶領下，以123比117擊敗籃網，以1場勝差繼續位居東區龍頭。

美國職籃NBA費城76人期盼能自1983年後再次登頂，因此想要成為東區頭號種子並以此取得季後賽主場優勢，而在這場比賽獲勝後，他們目前在與布魯克林籃網的較勁上取得上風。

76人今天拿下勝利，戰績38勝17敗，只領先東區第2，戰績37勝18敗的籃網1場勝差。

此役76人一度領先達22分，但到第4節時，曾被追到只剩3分領先，但在恩比德（Joel Embiid）整場比賽29投13中，並抓下13個籃板的情況下，最終還是收下3連勝。

哈里斯（Tobias Harris）為76人挹注26分，西蒙斯（Ben Simmons）有17分、9助攻、3抄截的表現，米爾頓（Shake Milton）則是進帳15分。

籃網今天少了兩員大將，進攻發動機之一的明星後衛哈登（James Harden）因為腿筋拉傷正在休養，杜蘭特（Kevin Durant）則是只要球隊連兩天比賽就會休兵。

本季常因「個人因素」缺席的厄文（Kyrie Irving ），這場比賽攻下籃網最多的37分，並傳出9次助攻，沙米特（Landry Shamet）、葛林（Jeff Green）、布朗（Bruce Brown）分別攻下17分、15分、14分，喬丹（DeAndre Jordan）則有12分、14籃板的「雙十」成績。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）

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