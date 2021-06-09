恩比德40分轟下老鷹 76人季後賽次輪扳平

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（法新社費城8日電） 76人今天靠恩比德整場比賽轟下40分、抓下13個籃板帶領下，在下半場鞏固領先優勢，終場118比102擊敗老鷹，賽後兩隊在季後賽次輪1比1戰平。

美國職籃NBA東區頭號種子費城76人在季後賽次輪首戰時，被第5種子亞特蘭大老鷹主將楊恩（Trae Young）砍進35分，意外在主場吞敗。

今天兩隊系列賽第2戰開打後，76人打出23比6猛烈攻勢，首節在哈里斯（Tobias Harris）9投8中，獨得16分帶領下，以33比20領先。

次節，賈里納里（Danilo Gallinari）獨拿7分，助老鷹打出13比2開局，一度讓76人只以35比33領先2分，但76人此時回敬11比2攻勢，再以46比35將領先拉開到兩位數差距。不過老鷹在賈里納里、赫爾特（Kevin Huerter）聯手都攻下10分下，單節打出35比24的攻勢，讓76人上半場只以57比55領先2分。

兩隊第3節不斷拉鋸、幾次互換領先，恩比德（Joel Embiid）攻下17分，76人打完3節以91比84保持領先。

76人末節打出11比0開局，將領先拉開到兩位數，分差逐漸擴大，比賽剩下6分25秒時，恩比德兩罰中1，76人領先達21分，老鷹之後雖將比分稍微追近，但76人仍以16分之差贏得比賽。

恩比德除攻下全場最高40分，還抓下13個籃板，有雙十成績；哈里斯、塞斯．柯瑞（Seth Curry）分別攻下22分、21分，替補的米爾頓（Shake Milton）也有14 分進帳。

楊恩除拿下21分，還送出11次助攻，從板凳出發的賈里納里同樣攻下全隊最高21分；替補的赫爾特貢獻20 分，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、卡佩拉（Clint Capela）分獲14分、10分；柯林斯（John Collins）只拿8分，但抓下全隊最多的10個籃板。

© 2021 AFP