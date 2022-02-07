恩比德40分轟垮公牛 76人終止2連敗

（法新社芝加哥6日電） 恩比德今天轟下40分，這是他本季第7次得分達40大關，在他帶領下，美國職籃NBA費城76人以119比108擊敗芝加哥公牛。」恩比德（Joel Embiid）今天轟下40分，並抓下10個籃板，有「雙十」的演出，哈里斯（Tobias Harris）15投10中，為76人攻下23分，馬克西（Tyrese Maxey）、塞斯．柯瑞（Seth Curry）分別獲得16分、12分。

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公牛的德羅森（DeMar DeRozan）此役轟下全場最高45分，但隊友拉文（Zach LaVine）連兩場比賽因為背部緊繃缺陣。

佛契維奇（Nikola Vucevic）、葛林（Javonte Green）分別為公牛拿下23分、17分。

76人今天的整體投籃命中率5成36，優於公牛的4成81，5成的三分球命中率更是大勝公牛的2成69。

公牛目前戰績33勝20敗，在東區排名第2，只落後給34勝20敗的邁阿密熱火0.5場勝差，戰績32勝21敗的76人則是位居東區第4。

公牛今天輸球後，熱火總教練史普斯塔（Erik Spoelstra）也正式成為將於20日在克里夫蘭進行的明星賽中杜蘭特隊（Team Durant）的總教練。 史普斯塔帶領的球隊將面對由克里夫蘭前看板球星詹姆斯（LeBron James）擔任隊長的隊伍，該隊的總教練是鳳凰城太陽的威廉斯（Monty Williams）。

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