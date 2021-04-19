悼逾8萬疫情亡魂 德總統籲全民放下分歧團結一心

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（法新社柏林19日綜合外電報導）德國昨天舉行全國追悼會，悼念逾8萬名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）亡魂，總統史坦麥爾呼籲國人放下對疫情限制措施的嚴重分歧，與痛失摯愛的家庭一同追思這些逝去的生命。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）與史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）昨天上午赴柏林着名反戰警世紀念堂威廉皇帝紀念教堂（Kaiser Wilhelm Memorial Church）出席追悼會，隨後前往柏林音樂廳（Konzerthaus）參加追思儀式。

史坦麥爾在演說中表示：「今天，做為一個社會，我們要記得那些在這段黑暗時期，孤零零且往往是痛苦死去的人。」

他說：「我認為，做為一個社會，我們並沒有意識到這所有數字背後，代表的是人類的命運、是一個一個的人。他們的苦難和死亡，公眾往往看不見。」

由於柏林仍在實施防疫措施，活動人數有所限制，儀式透過公共電視現場轉播。

為遏止疫情蔓延，梅克爾政府採取嚴格的防疫措施，包括限制社交聚會等，在國內引起激辯，史坦麥爾說，這些防疫限制「也帶來痛苦」，是「苦澀的事實」。

在防疫限制措施之下，許多民眾除了遭逢失去摯愛的痛楚，也無法在親友臨終前陪在身旁；喪禮因疫情而縮小規模，也讓部分人只能獨自悼念逝去的親友。

史坦麥爾說：「我們對自己的生活設限以挽救生命。那是一場沒有矛盾就不會有出路的衝突。」

他也說：「政治人物必須做出艱難、有時甚至是悲慘的決定，以防止更大的災難。」

「我今天的訴求是：讓我們說出痛苦、折磨和憤怒。但是，別讓我們沉浸於責備、沉浸於回首過往，讓我們再次為前進積攢力量。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）

© 2021 AFP