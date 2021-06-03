情急徒手推開牆上大熊 加州少女：別學我

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（法新社洛杉磯2日電） 美國加州一名少女日前發現住家院子出現一隻大熊，為保護愛犬，情急之下衝上前把牆上的熊一把給推了下去，不過她事後呼籲大家不要效法，因為「結果可能會不一樣」。

家住加州洛杉磯東北方布拉伯里（Bradbury）的莫里尼科（Hailey Morinico）表示，自己很幸運能全身而退。

事發當下，17歲的莫里尼科和母親正在忙園藝，一隻熊媽媽和2隻小熊出現在一堵矮牆上，立刻吸引莫里尼科的狗兒們注意，衝上前朝這群不速之客吠叫。

2隻小熊立刻嚇到往後跑走，熊媽媽則揮舞大爪阻止狗兒靠近，還一度短暫抓起體型較小的狗兒。莫里尼科情急之下立刻上前推了熊媽媽一把，熊媽媽失去平衡後跌到牆的另一邊，接着和另外2隻小熊一起倉皇跑走。

野生動物專家目測這隻熊媽媽體重約70公斤，小熊則還未滿足歲。

根據加州野生動物部門說法，雖然加州部分地區經常有熊出沒，不過卻鮮少發生熊只攻擊事件，若有也通常是出於防禦性質。

莫里尼科在這起事件中僅手指扭傷，不過她表示不建議其他人效法。

她說：「不要推熊，不要跟我一樣這麼做，結果可能會不一樣。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP