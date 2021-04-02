惠恕仁贊台灣帛琉旅遊泡泡珍貴 如疫情中一道光芒

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（法新社帛琉科羅2日電） 帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示，啟動與台灣的旅遊泡泡實屬難能可貴，猶如一道「光芒」，顯示世界正慢慢走出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情陰霾。

惠恕仁昨天結束訪台行程，與台帛旅遊泡泡首發團約100名旅客一同飛往帛琉，帛琉官方在機場安排傳統舞者迎接戴口罩的旅客。

惠恕仁大方玩自拍，展現親民作風。他表示，旅遊泡泡啟動，讓他「備受鼓舞而且很興奮」。

惠恕仁對遊客們說：「這讓我們覺得可以度過這一切，猶如隧道盡頭有一道光芒。這是一切好轉的開端，我們可以對抗這場疫情。」

「我們不應該因此（疫情）陷入癱瘓，受阻退縮。我們應繼續努力往前進，大家來到這裡就是展開這樣的旅程。」

擁有2萬人口的帛琉位於菲律賓東方約1000公里處，是全球極少數維持COVID-19零確診病例的國家之一，但經濟相當仰賴觀光業。去年全球大多數國家因疫情封鎖邊境，國際航線停擺，導致帛琉經濟受到重創。

惠恕仁去年11月當選總統後，便優先推動與友邦台灣的旅遊泡泡。

據報導，惠恕仁表示：「重要的是我們向世界展示這段夥伴關係有多麼堅強。」

惠恕仁也感謝美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）隨行訪台，並說美國提供的疫苗至關重要，有助帛琉對台灣開放觀光。

© 2021 AFP