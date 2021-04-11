愛爾蘭總理警告勿讓北愛局勢惡化

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（法新社貝爾法斯特10日電） 英國的北愛爾蘭一周來暴動頻傳，讓人擔心其脆弱和平岌岌可危之際，鄰國愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）今天警告勿讓北愛局勢惡化，重陷宗派衝突。

警方今天並未針對北愛首府貝爾法斯特（Belfast）的騷亂髮布聲明，街頭似乎也恢復平靜。親英統一派與愛爾蘭民族主義派一周來頻傳暴動，是近年來暴力情事持續最久的一次。

警方表示，昨天員警在統一派區域遭人丟擲汽油彈與石塊，14名員警掛彩，還有一輛車「遭到劫持縱火之後推向警方封鎖線，共計最近的不平靜已讓員警總受傷人數攀升到88人。

此外，昨天警方也在北部城鎮科藍（Coleraine）和40名民眾發生衝突，在貝爾發斯特北郊的紐敦阿比（Newtownabbey），也有一人被控「在可疑環境持有汽油彈」。

今天是「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement）23周年，1998年簽訂的這項協議，結束了北愛針對英國統治而起的長達30年、奪走3500條人命的宗派衝突。

馬丁今天表示：「為了簽署協議的世代以及未來的世代，我們不能重新陷入那個宗派謀殺以及政治分歧的黑暗地方。」

「我們負責政治領導的人特別有責任向前邁進，扮演好我們的角色，確保這件事不能發生。」

© 2021 AFP