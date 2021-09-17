愛達荷州疫苗覆蓋全美吊車尾 限量供應醫療資源

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（法新社華盛頓16日電） 美國COVID-19疫苗接種覆蓋率最低的愛達荷州今天宣布，現對州內醫療照護資源實施限量供應，若染疫病患可能無法治癒，將不予戴上呼吸器。

愛達荷州衛生局表示，相關措施已經生效實施，因為感染Covid-19（2019冠狀病毒疾病）要求住院的病患大量增加，已讓醫院現有資源「耗盡」。

愛達荷州衛生局長傑皮森（Dave Jeppesen）聲明表示：「情況很緊急。」

傑皮森說：「在我們醫院中，已沒有足夠資源讓病患接受充分治療，無論是染疫或是心臟病患者 ，甚至車禍傷患都是如此。」他呼籲州民去打疫苗。

衛生局聲明解釋，在分配醫療資源指導原則下，病患入院後可能會發現沒有病床可用，或必須在像是會議室改裝的病房中接受治療。

此外，「有望治癒和復原較快的病患，可能比康復無望的病患更早接受治療，或使用呼吸器。」

根據Covid Act Now追蹤網站，愛達荷州近180萬人口中僅46%接種過1劑或更多劑Covid-19疫苗，覆蓋率在全美53個州與自治區中吊車尾。目前全美已有63%人民施打過疫苗，以波多黎各77%名列前茅。

目前愛達荷州有630多人因感染Covid-19住院，相較7月初約90人；目前每天約有20人病亡，人數相當於去年12月疫情最糟時期，且數字可能會進一步攀升。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP