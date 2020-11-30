感恩節假期旅遊無限制 佛奇警告美國疫情恐加劇

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（法新社華盛頓29日電） 美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇今天說，感恩節假期結束後數以百萬計的旅客返家，美國得因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例數「一波又一波」的高漲。

美國是全球疫情最嚴重的國家，根據世界實時統計數據Worldometer網站統計顯示，截至格林威治標準時間11月30日06時31分（台北時間下午2時31分），美國累計染疫死亡病例達27萬3077例。法新社報導指出，美國總統川普（Donald Trump）政府則是針對戴口罩、旅行與病毒構成的危險，發布自相矛盾的訊息。

佛奇（Anthony Fauci）接受美國有線電視新聞網（CNN）談話節目「美國國情」（State of the Union）訪問表示：「就旅行所導致的情況而論，幾乎可以確定染疫人數將會攀升。」

26日感恩節假期期間的旅行，使得美國各地機場成為自疫情爆發以來最忙碌的一周。

佛奇表示，2或3周內，「我們可能目睹確診病例數一波又一波的高漲，我無意嚇唬民眾，但實情如此」。

由於耶誕節假期必定導致更多的旅行與家庭團聚，佛奇與其他的政府科學家說，情勢嚴峻。

白宮疫情工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx ）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時說：「如今我們進入感恩節假期後的高峰，全國染疫人數可能激增3倍、4 倍、甚至10倍，我們對此深感憂慮。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據顯示，截至格林威治標準時間30日1時30分（台北時間上午9時30分）的過去24小時內，美國新增14萬651例確診病例，累計確診病例達1337萬3673例，並新增822例死亡病例。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP