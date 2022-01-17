慘敗給金塊37分 魔術強森痛批湖人不夠努力

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（法新社洛杉磯16日電） 美國職籃NBA名人堂球星魔術強森（Magic Johnson）在社群媒體上炮轟老東家洛杉磯湖人，因為他們前一場比賽以37分的差距難堪地敗給丹佛金塊。 湖人昨天96比133慘敗給金塊，這是湖人球星詹姆斯（LeBron James）生涯輸球比分差距第2大的一戰。湖人表現欠佳引來魔術強森強烈批評。 魔術強森的推特（Twitter）帳號有510多萬名跟隨者。他推文說：「身為湖人球迷，我們可以接受被擊敗，但我們不應該看到球隊這樣缺乏努力、沒有危機意識。老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss），你值得更好的球隊。」 詹姆斯昨天攻下全隊最高25分，但三分線外8投僅2中，23次出手只命中9球。 湖人最後輸球吞下3連敗，本季勝率跌破5成。他們讓金塊在三分線外有40投23中、命中率高達5成75的表現，湖人在籃板數上也以41比51落後。 湖人先發中鋒霍華德（Dwight Howard）只拿13分，完全比不上跟他對位的金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic），約基奇在此役拿下他本季第8次大三元。這場比賽中，金塊5名先發球員的得分都達兩位數。 湖人後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）也贊同，認為湖人球員在場上應該打得更賣力。但他也補充道，魔術強森並沒有跟球隊熟到知道更衣室里的情況。 衛斯布魯克說：「其他球隊打得比我們更賣力，就是這麼簡單而已。」 「魔術強森有權發表他的看法，但他不是每天都在這裡，也不是每天跟我們在一起。他並不知道我們內部狀況，也沒有試圖弄清楚發生了什麼事。」