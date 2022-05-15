慶祝佛教節日 斯里蘭卡解除宵禁

（法新社可倫坡15日電） 斯里蘭卡當局今天為了一個重要的佛教節日解除全國宵禁，但由於斯里蘭卡的經濟危機日益惡化，今年節慶規模縮小。

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在效忠政府人士攻擊和平示威者引發的暴力事件導致9人死亡、225多人受傷後，過去一周的大部分時間斯里蘭卡全國實施居家禁足令。

最近幾周，這個佛教徒占人口多數的國家各地都有民眾抗議，要求總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台，原因是斯里蘭卡發生獨立以來最嚴重的經濟危機。

食品、燃料和藥品短缺，加上創新高的通貨膨脹和長期停電，令斯里蘭卡2200萬人的生活非常困難。

今天是斯里蘭卡最重要的宗教節日衛塞節（Vesak），紀念佛陀的誕生、開悟和死亡。

政府解除今天的宵禁，但沒有透露何時或是否會重新實施。

但持續的危機促使政府取消紀念衛塞節的計畫，這項活動原本計畫在斯里蘭卡南部的寺廟舉行。

佛教事務部官員告訴法新社：「鑒於政府的經濟狀況和其他因素的限制，我們沒有按照計畫在庫拉加拉寺（Kuragala）舉辦今年的國家節慶活動。」

這名官員說，佛教徒可以自由舉行自己的活動，包括傳統上在節日期間舉行的大規模的禪修和佛教弘法活動。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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