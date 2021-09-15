慶關係正常化 布林肯線上會見以色列和3阿拉伯國家外長

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（法新社華盛頓14日電） 美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）17日將和以色列以及3個阿拉伯國家的外交部長在線上會面，慶祝以色列與這些阿拉伯國家關係正常化1周年。 國務院發言人今天說，布林肯將在線上與以色列、阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥外長會面，「慶祝亞伯拉罕協議（Abraham Accords）簽署1周年，並討論進一步深化關係、建立更繁榮地區的辦法」。

這場會議的召開，以及國務院使用「亞伯拉罕協議」一詞，都代表拜登總統全心擁抱前總統川普團隊眼中的代表性外交政策成就。 阿拉伯聯合大公國宣布與以色列關係正常化後，巴林與摩洛哥隨即跟進，成為數十年來第一批這樣做的阿拉伯國家。更早以前，以色列和埃及、約旦簽訂和平條約。

讓人注意的是蘇丹將缺席這場會議。蘇丹稍早成立的過渡文人政府亟須美國支持，先前答應川普會推進與以色列關係，但之後卻因民意反彈而躊躇不前。

不滿川普作法的批評者說，川普政府堅定支持以色列這個猶太國家、包括其吞併土地的權利，在此情況下，正常化也代替不了以色列和巴勒斯坦之間的和平協議。

川普承諾出售F-35戰機給阿聯，並揚棄美國長期政策、承認摩洛哥擁有西撒哈拉主權之後，阿聯與摩洛哥才對以色列變得熱衷。

© 2021 AFP