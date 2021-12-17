慾望城市男星遭控性侵 合作廠商火速下架廣告

（法新社洛杉磯16日電） 美國影集「慾望城市」（Sex and the City）男星克里斯諾斯（Chris Noth）遭控多年前曾性侵兩名女子，消息一出，健身器材廠商火速將雙方合作廣告下架。

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克里斯諾斯在HBO電視影集「慾望城市」和新續集「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That）中飾演女主角凱莉（Carrie）情牽多年的靈魂伴侶「大人物」（Mr. Big）。

在「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）文章中，兩名女子使用化名，描述她們分別於2004年和2015年在洛杉磯和紐約與克里斯諾斯發生性關係。

克里斯諾斯近日出現在「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That）第1集中，他飾演的角色在騎乘派樂騰（Peloton）運動腳踏車後不久心臟病發猝死。

當時派樂騰很快邀請克里斯諾斯出現在一支搞笑廣告中，強調旗下產品對健康的助益，不過性侵指控一出，派樂騰已將這則廣告和相關社群媒體貼文下架。

派樂騰透過聲明表示，公司先前對克里斯諾斯所受指控並不知情，還說「應嚴肅看待每一項性侵指控」。

© 2021 AFP