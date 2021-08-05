憂回國後有危險 東奧白俄短跑女將赴波蘭尋庇護

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（法新社華沙4日電） 白俄羅斯女子短跑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）今天抵達波蘭，預料在當地尋求庇護。她先前表示若被迫回到國內恐有生命危險。

24歲的齊瑪諾斯卡雅原定參加2日的東京奧運女子200公尺短跑預賽，但她1日聲稱在公開批評教練後，遭代表隊強制帶到機場要她先行返國，但她拒絕登機，隨即向東奧工作人員求援。

事情在今天出現轉折，齊瑪諾斯卡雅最後一刻做出改變，決定不要搭上前往華沙的班機，後來轉往奧地利首都維也納。

離開東京前，齊瑪諾斯卡雅在尋求國際協助下，待在波蘭大使館兩晚，她後來獲波蘭核發人道簽證。

她在雅也納的機場受到奧地利部長級官員布倫納（Magnus Brunner）歡迎。布倫納告訴記者，她改變離開日本的路徑，是基於「安全因素」。

布倫納表示，齊瑪諾斯卡雅似乎「完整考量到情勢」，「她很擔心家人，她非常疲憊，在過去幾天發生這些事後她自然非常緊繃」。他表示她很「緊張，不知道事情如今會如何發展」。

齊瑪諾斯卡雅接着搭上波蘭航空（LOT Polish Ailines）班機，於晚間8時11分抵達波蘭首都華沙。

波蘭外交部副部長普希達克茲（Marcin Przydacz）在推特發文說，齊瑪諾斯卡雅「已安全抵達華沙」。

飛機降落後，她未經由一般旅客入境航廈通道，但她確實有和白俄反對派人士拉圖什科（Pavel Latushka ）在機場大樓會面。

拉圖什科在推特放上與齊瑪諾斯卡雅的合照，推文說：「我們希望這個政權的苦難能很快結束，齊瑪諾斯卡雅將能回到新白俄，攀上新的體育巔峰。」（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP