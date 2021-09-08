憂塔利班打壓 阿富汗媒體仍堅守崗位

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（法新社喀布爾8日電） 塔利班重新執政，讓阿富汗媒體業備感恐懼，國內最大獨立電視網「黎明新聞」（Tolo News）決定繼續營運，但和其他電視台和廣播電台一樣面臨人才流失和未知命運。

伊斯蘭武裝組織塔利班（Taliban）過去20年謀叛期間，記者不僅飽受威脅，甚至命喪塔利班槍下。塔利班在1996年至2001年首次執政時，禁絕電視和多數娛樂，阿富汗沒有媒體可言。 2001年塔利班垮台後，在西方支持以及私人投資下，阿富汗擁有了數十個電視頻道和160多個廣播電台，獨立媒體在這20年間如雨後春筍般出現，如今這個伊斯蘭組織重新掌權，阿國媒體發展恐開倒車。 「黎明新聞」負責人納加費札達（Lotfullah Najafizada）在電訪中告訴法新社，塔利班接掌政權「將我們置於極為困難的處境…是否要繼續營運；身為全年無休的新聞組織，我們甚至無法暫停一小時來重新思考」。 納加費札達說，「黎明新聞」有責任報導新聞而繼續營運，另一個續營運原因則是，一旦停止運作、再想與塔利班針對重啟營運進行談判會是「幾乎不可能」的任務。

塔利班領導人要求阿富汗媒體照常運作，一位官員甚至坐下接受「黎明新聞」女主持人採訪，希望藉此讓人相信塔利班這次的執政態度將較溫和。 然而，許多阿富汗民眾與媒體人並未被塔利班說服。

「黎明新聞」母公司莫比集團（Moby Group）執行長莫赫塞尼（Saad Mohseni）在杜拜告訴「保護記者委員會」（CPJ）：「我們感到恐懼，我坦白告訴你，我們很緊張，大家都輾轉難眠，觀眾的感受也差不多。」

「無國界記者組織」（RSF）表示，約有100家私營媒體機構暫停營運，於喀布爾工作的女性記者人數，從昔日的700人，迅速銳減至不到100人。

阿富汗帕傑瓦克通訊社（Pajhwok news agency）指出，阿國許多媒體停工是因塔利班掌權後造成的財政困難所致。 塔利班尚未向媒體發布任何正式指令，媒體則主要靠自我審查以避免激怒阿富汗的新主政者。 不過，有些媒體組織已着手因應突發事件；若「黎明新聞」遭打壓，莫比集團考慮移往國外營運，他們同時在積極招聘新人，試圖填補喀布爾淪陷後離職的數十名員工空缺。

© 2021 AFP