憂引發血栓 加拿大停止對55歲以下者打AZ疫苗

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（法新社渥太華29日電） 由於海外患者在施打AZ疫苗後出現血栓現象，雖然病例很少但數量增加，加拿大專家今天建議停止為55歲以下民眾注射AZ疫苗，並要求藥廠根據年齡與性別評估疫苗的益處與風險。

加拿大各區的免疫計畫是由各自負責，曼尼托巴省（Manitoba）與魁北克省（Quebec）已率先遵循加拿大國家免疫諮詢委員會（National Advisory Committee on Immunization, NACI）的新指導原則。

法新社報導，加拿大副首席公共衛生官紐（Howard Njoo）在記者會中表示，對55歲以下成人施打阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的好處，目前仍存在大量的不確定性。

「此刻，我們停止對55歲以下成人施打AZ疫苗，並待進一步的風險效益分析。」

同時，官員敦促過去20天接種過AZ疫苗的加拿大民眾，向醫生諮詢。

加拿大衛生署與國家免疫諮詢委員會醫師在簡報會上表示，將要求阿斯特捷利康依據年齡與性別，對注射疫苗的益處與風險進行詳盡評估。

歐洲通報有民眾在注射AZ疫苗後，出現罕見但嚴重的血栓、出血狀況，其中一些患者死亡，主要發生在年輕女性身上。加拿大已向民眾注射了約30萬7000劑AZ疫苗，尚未有此類病例通報。

加拿大國家免疫諮詢委員會本月稍早呼籲僅向18歲到64歲民眾施打AZ疫苗，稱臨床試驗沒有涵蓋到足夠的年長者，之後在檢視疫苗對年長者效力的「真實世界證據」後，修改建議將接種者涵蓋到65歲以上民眾。

國家免疫諮詢委員會副主席迪克斯（Shelley Deeks）表示，觀察到的多數不利健康影響，主要發生在55歲以下女性身上，時間點在接種後的4到16周間。

加拿大預計明天將從美國收到150萬劑AZ疫苗，美國尚未批准國內使用。另外，加拿大已經訂購2000萬劑AZ疫苗，外加200萬劑印度血清研究所（Serum Institute of India）製造的疫苗。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP