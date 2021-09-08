憂慮疫情與獲利回吐 亞股多收黑

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（法新社香港8日電） 由於華爾街股市表現疲軟，加上Delta變異株疫情對全球復蘇的衝擊仍讓投資人擔憂，亞股8日大多收黑，日股則在市場期盼新振興措施激勵下，延續近日的反彈趨勢。

亞股估值連續升高逾一周後，市場態度轉趨謹慎，獲利回吐又進一步加重賣壓。

投資人正密切關注Delta變異株引發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。該變異株導致全球感染率飆升，並迫使部分國家政府重新實施防疫限制或封城措施，引發對經濟復蘇的擔憂。

不過，觀察人士表示，整體來說，市場仍對未來抱持樂觀態度，希望美國聯準會將緊縮貨幣政策的實行時間延至年底，以提供足夠支持。

瑞士銀行集團（UBS Group AG）財富管理全球首席投資總監海費爾（Mark Haefele）表示。「部分地區面臨的抗疫挫折可能導致市場波動，並減緩特定國家的經濟反彈速度。但我們持續看到，疫情控制與重返經濟常態方面出現廣泛進展。」

亞股今日多收跌。日股日經指數逆勢收揚0.89%，來到30181.21點。港股恆生指數收挫0.12%，來到26320.93點。上海綜合股價指數收低0.04%，來到3675.19點。

© 2021 AFP