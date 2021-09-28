憂慮通膨與美未通過提高舉債上限 亞股跌多漲少

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（法新社香港28日電） 由於投資人預期隨着通膨高漲，美國借貸成本也會攀升，加上美國國會遲遲未通過提高舉債上限，觸動市場緊張情緒，亞股今天跌多漲少。

儘管中國地產業巨擘恆大公司倒閉的憂慮暫時已獲緩解，市場仍密切關注這起事件。

與此同時，分析師表示，對中國能源問題可能拖累全球第二大經濟體成長的擔憂，也加劇市場悲觀氣氛，高盛已下修今年度經濟展望。

隨着數名美國聯邦準備理事會（Fed）官員表示，其持續通膨和解決失業問題的目標即將實現，美國預料將在數個月內開始減碼原本的超寬鬆貨幣政策。

聯準會上周政策會議中暗示量化寬鬆即將退場，而外界密切關注的利率動向指標顯示，最快明年底前升息。

前一天的美股道瓊指數小幅收高，但在科技股易受升息影響走跌拖累下，標準普爾500指數和那斯達克指數收黑。

賣壓蔓延至亞洲，東京、雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、孟買、馬尼拉和台北紛紛收跌。

香港恆生指數逆勢收漲1.2%，來到24500.39點。上海綜合股價指數收揚0.54%，來到3602.22點。日股日經指數收挫0.19%，來到30183.96點。

© 2021 AFP