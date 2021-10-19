憂男性染愛滋病毒風險增 南非不批准俄衛星-V疫苗

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（法新社約翰尼斯堡18日電） 南非衛生產品監管局（SAHPRA）今天表示，不會批准俄羅斯COVID-19疫苗「衛星-V」（Sputnik-V），理由是擔心可能提高男性感染愛滋病毒（HIV）的風險。

南非衛生產品監管局聲明表示：「南非的愛滋病毒盛行率及發生率高，採用衛星-V疫苗可能讓接種的男性感染愛滋病毒風險增加。」

聲明指出，在南非申請衛星-V使用許可的公司，並未提出「在愛滋病毒高盛行率情況下」采此疫苗會安全的證明。 研發衛星-V疫苗的俄羅斯加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）表示，將提出資訊以證明南非衛生產品監管局的疑慮「毫無根據」。 加馬利亞研究所指出，對7000多名受試者所做的幾個臨床試驗顯示，「將所有研究受試者和追蹤期納入考量後，在統計上未見接種腺病毒5型（adenovirus type-5）載體疫苗的受試者感染HIV-1顯着增加」。衛星-V采腺病毒5型載體。

南非是非洲地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重的國家，也是全世界感染愛滋病毒人數最多的國家。

南非民眾對接種COVID-19疫苗感到猶豫，當局正努力推展施打作業。全國人口5900萬人，目標在明年初達成4000萬人完整接種的覆蓋率，但至今僅1000多萬人接種。

南非預定本周將開始對12歲以上未成年族群施打疫苗，並對某些免疫不全的民眾施打追加劑。

目前南非提供民眾接種嬌生集團（Johnson & Johnson）單劑型疫苗，以及美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗。嬌生疫苗屬另一型腺病毒載體，而輝瑞BNT疫苗是傳訊核糖核酸（mRNA）疫苗。

雖然全球至少有45個國家施打衛星-V疫苗，但世界衛生組織（WHO）至今尚未核准此款疫苗的緊急使用授權。

© 2021 AFP