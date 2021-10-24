憂疫情影響北京冬奧 武漢馬拉松臨時延期

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中國今天通報新增26例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土感染，這波疫情正嚴重考驗北京的零容忍政策。

27日將是北京冬奧開幕倒數100天。主辦單位本月稍早坦言，冬奧因疫情而「面臨巨大壓力」。

長期以來，中國當局透過對居民進行大規模檢測和目標性封鎖，以控制感染狀況。

然而，隨着染疫人數不斷增加，武漢馬拉松組委會21日在官網發布聲明表示：「因近期國內多地出現新冠肺炎本土確診病例，為防範疫情擴散風險...原定於2021年10月24日舉辦的2021武漢馬拉松延期舉辦，具體時間另行通知。」

這場賽事包括全馬、半馬與13公里三個項目，原本預計有2萬6000人參加。

「北京日報」今天報導，原定31日登場的第40屆北京馬拉松也可能延後舉行。

中國試圖遏制最新這波疫情之際，當局今天宣布，包括北京在內的5個已發現病例的地區，一律暫停跨省旅遊團。

中國國家衛生健康委員會發言人米鋒警告：「疫情進一步蔓延的風險仍在增加。」

中國當局表示，包括甘肅省省會蘭州在內的一些城市和內蒙古部分地區，已暫停公車和計程車服務。

中國衛生健康委疾控局副局長吳良有指出，最近的一連串本土病例皆感染源自國外的Delta變異株，到目前為止，多數病例與13個旅行團或自駕旅行有關。他也警告，隨着病毒檢測繼續進行，確診人數料將增加。（譯者：施施/核稿：張正芊）

© 2021 AFP