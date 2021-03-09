憂聯準會提早升息 亞股漲多跌少

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（法新社香港9日電） 亞洲股市今天漲多跌少，但投資人難以調和樂觀及擔憂情緒，他們對全球經濟復蘇愈來愈樂觀，但憂心預期經濟飛速成長將使通膨升溫，迫使升息步伐可能較預期快。

儘管實施了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打計畫、感染速度放慢、防疫封鎖措施鬆綁，加上美國準備通過另一輪龐大的經濟振興方案，預期經濟成長將強勁反彈，但全球股市過去一年來的漲勢在近幾周開始失去動力。

美國聯邦準備理事會（Fed）下周舉行決策會議，將仔細研究利率前景是否有改變的跡象，以及大規模的購債計畫，拜登總統的1.9兆美元抗疫紓困案可能會在決策會議前簽署立法。

投資人避開避險資產，押注通膨升溫將會使他們的報酬率縮水，造成美國公債殖利率近幾周攀升。這因此引發市場擔心聯準會可能被迫提早升息，移除助漲股市的重要支柱。

東京股市上漲0.99%，香港股市上揚0.81%，台北股市小漲0.21%，雪梨股市揚升0.47%，新加坡股市上漲1.22%，威靈頓股市上揚0.50%，馬尼拉股市小漲0.15%。

上海股市下跌1.82%，首爾股市下挫0.67%，雅加達股市挫跌0.78%。

© 2021 AFP