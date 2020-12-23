憂醫療瀕臨崩潰 英公衛當局籲強生將脫歐過渡期延長一個月

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（法新社倫敦23日電） 英國公共衛生服務當局今天敦促首相強生延長脫歐過渡期，否則在無協議脫離歐盟單一市場的情況下，已疲於應付冠狀病毒疫情的醫療院所恐瀕臨崩潰「邊緣」。

英國出現傳播力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新變種病毒，當局正苦於遏止急遽飆升的確診病例，國家醫療保健服務（NHS）領導人說，將過渡期延長一個月，能使醫院遠離「眼前的危險地帶」。

他們警告強生（Boris Johnson），「在這傳統上為一年當中最繁忙時刻，NHS正在與歷來最巨大挑戰搏鬥」，無協議脫歐帶來的「破壞性變化」恐使情況雪上加霜。

英國國家醫療保健服務聯盟（NHS Confederation）在信中說：「在英國脫歐談判桌上，NHS可能不會成為焦點，但是無協議（脫歐）的破壞性衝擊，恐使NHS運作能力瀕臨崩潰邊緣。」

「鑒於我們離懸崖邊僅剩幾步之遙，我們敦促您將過渡期延長一個月，讓NHS額外取得幾周的寶貴時間，使英國能夠在一年過渡期後離開歐盟。」

歷經5年整合，英國已於今年1月31日正式與歐盟分手，而受歐盟法規約束的過渡期將於12月31日結束。

英國出現COVID-19新變種病毒，傳染力大增70%，使得歐洲各國相繼對英國祭出交通禁令，在英國和法國達成協議，終止暫時實施的旅行禁令後，英國多佛港（Port of Dover）將重新開放。

英國主要運輸樞紐多佛港昨晚發布聲明說，將於當地時間23日零時（台北時間23日上午7時）重新開放，但目前還不清楚數以百計等待中的貨車將從何時開始通行。

聲明還說，多佛港僅對持有陰性篩檢證明者重新開放。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP